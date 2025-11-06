Арина Соболенко обошла Игу Швёнтек по количеству побед над игроками топ-10 за карьеру

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала свою 54-ю в карьере победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло сегодня, 6 ноября, в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата WTA – 2025. Соболенко одолела двукратную победительницу мэйджоров, третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

С 2017 года, момента своего дебюта в WTA-туре, Соболенко является лидером по победам над теннисистками топ-10. После матча с Гауфф Арина обошла по этому показателю шестикратную чемпионку мэйджоров, вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек (53).