Андреева/Шнайдер уступили Таунсенд/Синяковой в матче Итогового турнира WTA
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в матче парного разряда в группе Лизель Хубер в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Таунсенд/Синяковой. Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 20:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
В ходе матча Таунсенд и Синякова сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Андреева/Шнайдер один раз подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.
На счету россиянок на текущем Итоговом турнире WTA не оказалось ни одной победы. Они не смогут выйти в полуфинал, так как находятся на последнем месте в таблице.
