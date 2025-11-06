Скидки
Главная Теннис Новости

Андреева/Шнайдер уступили Таунсенд/Синяковой в матче Итогового турнира WTA

Андреева/Шнайдер уступили Таунсенд/Синяковой в матче Итогового турнира WTA
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в матче парного разряда в группе Лизель Хубер в рамках Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Таунсенд/Синяковой. Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
06 ноября 2025, четверг. 20:40 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

В ходе матча Таунсенд и Синякова сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Андреева/Шнайдер один раз подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта.

На счету россиянок на текущем Итоговом турнире WTA не оказалось ни одной победы. Они не смогут выйти в полуфинал, так как находятся на последнем месте в таблице.

Календарь Итогового турнира WTA
Сетка Итогового турнира WTA
