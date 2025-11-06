Скидки
Теннис

«Близок мне по стилю». Савва Рыбкин назвал теннисистов, за которыми следит в ATP-туре

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал, чей стиль ему нравится среди игроков ATP-тура.

«Конечно, я смотрю очень много матчей, анализирую, беру много опыта от других игроков. Детально прямо всё разбираю, стараюсь много всего познавать.

Мне очень нравится Янник Синнер. Нравится, как он тактически раскладывает свою игру, как он грамотно играет с каждым своим оппонентом. Также мне близок по стилю Каспер Рууд, поэтому тоже стараюсь за ним следить, наблюдать и что-то даже брать от его игры», — сказал Рыбкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полная версия интервью с Саввой выйдет завтра, 6 ноября на нашем сайте в 10:00 мск.

