Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 6 ноября
Сегодня, 6 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового чемпионата WTA – 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Результаты матчей на 6 ноября:
- Джессика Пегула (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 6:3.
- Арина Соболенко (Беларусь) – Кори Гауфф (США) – 7:6 (7:5), 6:2.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Результаты матчей на 6 ноября:
- Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — 6:2, 6:4.
- Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 2:6, 7:5, [10:5].
Материалы по теме
Комментарии