«Очень взволнована». Пегула прокомментировала выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA – 2025.

«Я очень рада и взволнована тем, что прошла в полуфинал. Я знала, что мне нужно сегодня побеждать, особенно в трёх сетах, так что это было моей главной мотивацией, рада, что смогла показать действительно хороший теннис», — приводит слова Пегулы The National.

Также Пегула обратила внимание на возросший уровень конкуренции на Итоговом чемпионате.

«По моим ощущениям, турнир в этом году очень конкурентный. Все участницы выглядели очень сильно весь год, у всех нас было время, когда мы выступали на высоком уровне. Я действительно чувствую, что в этом году уровень сумасшедший. Мне кажется, что сейчас было немного сложнее, чем, возможно, в прошлые годы», — отметила Пегула.