Арина Соболенко ответила, мотивируют ли её призовые на Итоговом чемпионате WTA — 2025

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, мотивируют ли её на Итоговом чемпионате WTA – 2025 повышенные призовые (более $ 5,2 млн), которые получит чемпионка, не проигравшая ни одного матча на турнире.

«Нет, я никогда не думаю о подобных вещах, когда играю в теннис. Просто очень люблю этот вид спорта, мне нравится соревноваться. Эта награда, безусловно, фантастический бонус, но моим главным приоритетом всегда было выкладываться по полной, чтобы люди получали удовольствие от просмотра моей игры в теннис и от самого спорта… Вот и всё, ничего больше», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

