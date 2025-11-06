Скидки
«Мы были равны». Джокович отметил уровень Боржеша в их матче на турнире в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

В матче 1/4 финала Джокович (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 47-й номер мирового рейтинга португальца Нуну Боржеша (6).

Афины. 1/4 финала
06 ноября 2025, четверг. 19:10 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		4
         
Нуну Боржеш
47
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Это была физически трудная битва. Думаю, что Нуну сыграл на отличном уровне. Я был немного шокирован тем, насколько хорошо он сыграл. Думаю, мы были равны на протяжении большей части матча. Всего несколько очков определили победителя сегодня вечером, он заслуживает аплодисментов за своё выступление», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

