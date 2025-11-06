«Мы были равны». Джокович отметил уровень Боржеша в их матче на турнире в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

В матче 1/4 финала Джокович (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 47-й номер мирового рейтинга португальца Нуну Боржеша (6).

«Это была физически трудная битва. Думаю, что Нуну сыграл на отличном уровне. Я был немного шокирован тем, насколько хорошо он сыграл. Думаю, мы были равны на протяжении большей части матча. Всего несколько очков определили победителя сегодня вечером, он заслуживает аплодисментов за своё выступление», — приводит слова Джоковича Punto de Break.