Турнир ATP-250 в Афинах, 2025 год: результаты на 6 ноября, полуфинальные пары

На турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция) завершился пятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. Турнир ATP-250 Афины (Греция). Четвертьфиналы. Результаты 6 ноября

Себастьян Корда (США) — Миомир Кецманович (Сербия) – 6:3, 6:2.

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Александр Мюллер (Франция, 5) — 6:2, 6:4.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия, 6) – 7:6 (7:1), 6:4.

Янник Ханфман (Германия, Q) – Маркос Гирон (США) — 7:6 (7:3), 6:4.

Полуфинальные пары

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Себастьян Корда (США).

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Ханфман (Германия, Q).