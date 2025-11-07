Расписание полуфинальных матчей Итогового чемпионата WTA — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут полуфинальные матчи Итогового чемпионата WTA – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA – 2025, Эр-Рияд. Расписание (мск)

Одиночный разряд. Полуфиналы

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США) – начало не ранее 18:00;

Арина Соболенко (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) – начало не ранее 19:30.

Парный разряд. Полуфиналы

Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) – Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) – начало не ранее 15:30;

Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) – Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) – не ранее 21:00.