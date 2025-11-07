Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание полуфинальных матчей Итогового турнира WTA — 2025

Расписание полуфинальных матчей Итогового чемпионата WTA — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут полуфинальные матчи Итогового чемпионата WTA – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA – 2025, Эр-Рияд. Расписание (мск)

Одиночный разряд. Полуфиналы
Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Пегула (США) – начало не ранее 18:00;
Арина Соболенко (Беларусь) – Аманда Анисимова (США) – начало не ранее 19:30.

Парный разряд. Полуфиналы
Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) – Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) – начало не ранее 15:30;
Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) – Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) – не ранее 21:00.

Календарь Итогового чемпионата WTA - 2025
Сетка Итогового чемпионата WTA - 2025
Материалы по теме
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Соболенко и Пегула — полуфиналистки Итогового! Обе разобрались с соперницами в двух сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android