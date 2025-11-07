Савва Рыбкин рассказал, с кем из теннисных легенд сыграл бы в шахматы

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин поделился своим хобби и рассказал, с кем из бывших спортсменов сыграл бы в шахматы.

«Я часто сравниваю шахматы с теннисом, поэтому считаю, что нужно продумывать ходы на несколько шагов вперёд. Я уже говорил, что тренируюсь в академии Ивана Любичича – именно он привил мне интерес к шахматам. Сам Иван – это личность, которая, думаю, не нуждается в представлении. Человек с невероятным стратегическим мышлением. Я знаю, что он очень хорошо играет в шахматы, поэтому мне бы очень хотелось с ним посоревноваться и сыграть партию», — поделился Рыбкин в интервью для «Чемпионата».

