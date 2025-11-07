Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 7 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Полуфиналы. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

18:00. Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан);

19:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Полуфиналы. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

15:30. Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия);

21:00. Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия).