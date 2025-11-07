Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 7 ноября

Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Полуфиналы. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

18:00. Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан);

19:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Аманда Анисимова (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Полуфиналы. Расписание матчей на 7 ноября (время московское):

15:30. Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия);

21:00. Элисе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия).

Календарь Итогового турнира WTA
Сетка Итогового турнира WTA
Материалы по теме
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android