Теннис Новости

«Считаю это большим успехом». Российский юниор Рыбкин подвёл итоги прорывного сезона

16-летний российский теннисист, 27-я ракетка мира в рейтинге юниоров Савва Рыбкин назвал плюсы и минусы сезона-2025.

«Этот сезон стал для меня переломным. Я вышел на новый уровень, укрепился в ITF Juniors и дебютировал на турнирах «Большого шлема». За год я сыграл три таких турнира. Начинал с позиций, которые даже не позволяли туда попасть. Считаю это большим успехом. Были взлёты и сложные периоды, но я очень доволен тем, как справился с ними.

Из плюсов: я понял, что неважно, с каких позиций ты начинаешь сезон: при правильной работе и вере в себя можно вырасти и в уровне, и в классе игры, заявить о себе по-новому. Этот год показал, что при желании и настойчивости реально выйти на совершенно другой уровень.

Из минусов: я понял, что не всегда получается идти только вверх. В любом случае бывают моменты, когда что-то не складывается, случаются небольшие провалы. Но я, опять же, доволен, как научился с ними справляться, сохранять спокойствие и возвращаться только сильнее», — рассказал Рыбкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы с Саввой Рыбкиным читайте на «Чемпионате».
