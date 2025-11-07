Скидки
Арина Соболенко — Аманда Анисимова: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).

