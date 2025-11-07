Джессика Пегула — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько начнётся матч в Эр-Рияде
Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча начнётся не ранее 18:00.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:00 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Официальный показ Итогового турнира WTA – 2025 в России не предусмотрен. За ходом матча можно следить в LIVE «Чемпионата».
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
