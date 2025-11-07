Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, в Афинах (Греция) продолжится хардовый турнир категории ATP-250. Теннисисты разыграют места в финале соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах (Греция) на 7 ноября:

18:00. Новак Джокович (Сербия) — Янник Ханфман (Германия);

20:00. Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия).

Соревнования в Греции проходят со 2 по 8 ноября. В этом году турнир проводится впервые в Афинах. Призовой фонд соревнований составил € 766 715. Ранее вынуждены были сняться Стефанос Циципас (Греция) и Фабиан Марожан (Венгрия).