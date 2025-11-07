Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 7 ноября

Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах на 7 ноября
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Афинах (Греция) продолжится хардовый турнир категории ATP-250. Теннисисты разыграют места в финале соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Расписание матчей турнира ATP-250 в Афинах (Греция) на 7 ноября:

18:00. Новак Джокович (Сербия) — Янник Ханфман (Германия);

20:00. Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия).

Соревнования в Греции проходят со 2 по 8 ноября. В этом году турнир проводится впервые в Афинах. Призовой фонд соревнований составил € 766 715. Ранее вынуждены были сняться Стефанос Циципас (Греция) и Фабиан Марожан (Венгрия).

Календарь турнира в Афинах
Сетка турнира в Афинах
Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android