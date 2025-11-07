Борис Беккер предположил, какое место в рейтинге займёт Александр Бублик в сезоне-2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер после поражения 13-й ракетки мира Александра Бублика на старте турнира ATP-250 в Метце (Франция) предположил, какое место в рейтинге может занять казахстанский теннисист в сезоне-2026.

«По-прежнему его лучший сезон, без сомнений, и в 2026 году будет ещё больше!

Бублик, по моему мнению, будет в топ-10 в следующем году...» — написал Беккер в социальных сетях.

Бублик во втором круге соревнований в Метце уступил украинскому спортсмену Виталию Сачко (222-е место в мировом рейтинге) со счётом 5:7, 6:3, 5:7. В этом сезоне Александр стал чемпионом турниров в Галле, Гштааде, Кицбюэле и Ханчжоу.