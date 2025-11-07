Скидки
Российский юниор Рыбкин рассказал о тренировках в академии Ивана Любичича

Аудио-версия:
16-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал о том, где тренируется и проводит большую часть времени вне турниров.

«Моя основная база находится в Хорватии, в академии Ивана Любичича. Это место, где я провожу большую часть времени между турнирами и где сосредоточена вся моя подготовка. Академия предоставляет мне очень сильную тренировочную базу, отличные условия и профессиональную атмосферу. Там я реально чувствую, что расту как игрок. Но, как у любого профессионального теннисиста, жизнь у меня проходит в постоянных поездках. Календарь построен так, что дома я бываю редко. Например, сейчас я нахожусь во Франции, решил остаться здесь на пару недель после «Мастерса», потому что следующий турнир будет в Тунисе и возвращаться в Хорватию не было смысла. Если коротко: моя база в Хорватии, но живу я в дороге. И, наверное, в этом и есть суть профессионального тенниса», — рассказал Рыбкин корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы с Саввой читайте на нашем сайте.
Комментарии
