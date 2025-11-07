Скидки
Главная Теннис Новости

«Взломали систему». Рыбкин назвал теннисистов, которых хотел бы видеть своими тренерами

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин ответил, с какими про-игроками он хотел бы посотрудничать.

«Больше всего хотел бы поработать с Роджером Федерером или Новаком Джоковичем, так как мне очень нравится, как они вели себя на корте, как тактически строили свою игру. И я вообще, честно говоря, впечатлён, как они смогли дойти до такого уровня, до таких высот.

Мне очень интересно узнать у них секреты. Это, знаете, словно они взломали систему, и мне очень хочется понять, как им это удалось. Также интересно про питание, восстановление, подготовку к матчам и тренировкам — что они делают. Очень много интересных вещей, и я думаю, что было бы очень полезно поработать с ними», — рассказал Рыбкин корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полную версию беседы с Саввой читайте на нашем сайте.
