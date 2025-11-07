Новак Джокович назвал самого недооценённого теннисиста из всех, с кем он играл за карьеру

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович назвал трёхкратного победителя мэйждоров швейцарца Стэна Вавринку самым недооценённым теннисистом, с которым ему приходилось играть.

«Самый недооценённый игрок, с которым я когда-либо сталкивался, это [Стэн] Вавринка. Думаю, что его очень недооценивают, учитывая, что он трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Люди часто забывают о нём и о том, чего он достиг. Он добился результатов, превышающих показатели 90% всех игроков за всю историю тенниса», — приводит слова Джоковича The Tennis Gazette.

Счёт личных встреч Джоковича и Вавринки — 21-6 в пользу серба. Последний матч они провели на Уимблдоне в 2023 году. Победу одержал Новак со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:5).