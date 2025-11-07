Анжелика Кербер высказалась о результатах Елены Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер после выхода казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинал Итогового чемпионата WTA высказалась о влиянии уверенности в себе на результаты.

«Трудно описать это чувство словами. У тебя есть этот импульс, и ты стараешься сохранить его как можно дольше. Ты остаёшься в моменте. Ты в таком состоянии, что нет плана Б, и в голове нет мысли, что можешь проиграть матч. Рыбакиной нечего терять. Мы знаем, что, когда она хорошо бьёт по мячу и хорошо подаёт, мало кто может её обыграть. И вот этот импульс сейчас у неё, она в полуфинале, посмотрим, на что она способна», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.