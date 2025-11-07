Скидки
«У неё довольно хорошие шансы выиграть». Жабер — о Рыбакиной на Итоговом чемпионате WTA

Бывшая вторая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, что внимательно следит за выступлением чемпионки Уимблдона-2022, шестой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана на Итоговом чемпионате WTA.

«Обычно те, кто хорошо играет в конце сезона, показывают лучшие результаты на Итоговом чемпионате WTA. Я видела такие результаты раньше, и так обычно бывает. Уверена, что у неё есть уверенность, и думаю, что ей нравится играть здесь, на этих кортах. Так что у неё довольно хорошие шансы выиграть здесь», — приводит слова Жабер официальный сайт WTA.

Елена Рыбакина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA с первого места в группе Серены Уильямс. В полуфинале она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

