Дмитрий Турсунов отреагировал на текущее положение Эрики Андреевой в мировом рейтинге

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о результатах 21-летней российской теннисистки Эрики Андреевой, которая находится за пределами топ-250 мирового рейтинга.

«Эрика Андреева играет W35 в Португалии. Никогда не знаешь, когда ты из вундеркинда плавно перейдёшь в 267-ю ракетку мира», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Ранее Эрика Андреева стала чемпионкой турнира ITF W75 в Гамбурге (Германия). В финале соревнований она обыграла представительницу Испании Кайтлин Кеведо (156-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.