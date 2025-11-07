Скидки
Главная Теннис Новости

Симона Халеп высказалась о возможности вернуться в тур в качестве тренера

Симона Халеп высказалась о возможности вернуться в тур в качестве тренера
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что не планирует становиться тренером.

«Возможно, в будущем. Сейчас у меня нет сил на это. Это значит, что придётся снова путешествовать, а я просто хочу больше времени проводить дома. У меня больше нет расписания. Я могу просто проснуться утром, и у меня нет никаких дел. Конечно, мне нужен этот отдых. У меня было столько лет, когда я работала каждый день. Давление, напряжение – от всего этого я немного выгорала. Теперь же я наслаждаюсь жизнью и свободным временем. Больше всего я скучаю по адреналину, по матчам, по победам, по давлению, которое ощущала, по работе с командой и по людям вокруг», — заявила Халеп в интервью Tennis World USA.

