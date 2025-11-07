Шамиль Тарпищев отреагировал на отсутствие российских теннисистов на Итоговом турнире

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об отсутствии российских теннисистов Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP.

«Не страшно, что на Итоговом турнире не будет наших мужчин. Все трое закончили в двадцатке. Не такое уж и значительное падение, чтобы о нём рассуждать. Надо просто найти свою игру и правильных тренеров», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Итоговый чемпионат ATP — 2025 пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). В прошлом сезоне участие в турнире принимали два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Оба теннисиста не смогли выйти в полуфинал.