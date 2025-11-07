Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас: выиграть ралли из 30 ударов и проиграть розыгрыш в ответ — самая жестокая шутка

Циципас: выиграть ралли из 30 ударов и проиграть розыгрыш в ответ — самая жестокая шутка
Комментарии

Греческий теннисист 34-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал ироничный пост, в котором высказался о жестоком моменте в теннисе.

«Выиграть ралли из 30 ударов и быстро проиграть следующий розыгрыш в ответ — самая жестокая шутка в этом виде спорта», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. Ранее Стефанос Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.

Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android