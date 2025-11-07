Циципас: выиграть ралли из 30 ударов и проиграть розыгрыш в ответ — самая жестокая шутка

Греческий теннисист 34-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал ироничный пост, в котором высказался о жестоком моменте в теннисе.

«Выиграть ралли из 30 ударов и быстро проиграть следующий розыгрыш в ответ — самая жестокая шутка в этом виде спорта», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. Ранее Стефанос Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.