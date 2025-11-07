Скидки
Теннис

«Спокойствие — ключ к победе». Тренер Анисимовой — об Аманде на Итоговом турнире

Рик Влишоуверс, тренер четвёртой ракетки мира американской теннисистки Аманды Анисимовой, высказался о результатах своей подопечной на Итоговом чемпионате WTA — 2025.

«Она сумела сохранять спокойствие, когда проиграла первый сет Швёнтек. Моя задача — постоянно повторять ей, что спокойствие — ключ к победе в матче. Когда вокруг шум, когда она реагирует, когда эмоции берут верх, что неизбежно, возникают и конфликты. Но мы должны исправлять это после каждого такого момента. Когда она спокойна и готова играть за очко, отдавая 100%, это лучшая версия Аманды, которую мы можем увидеть», — приводит слова Влишоуверса Punto de Break.

Аманда Анисимова вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, где сыграет с Ариной Соболенко.

