Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после неудачного выступления на Итоговом турнире WTA. Спортсменка не смогла выйти из группы.

«Для меня всегда большая честь быть частью восьми лучших теннисисток мира и соревноваться с ними. Спасибо тебе, Эр-Рияд», — написала Гауфф на своей странице в социальных сетях.

На групповом этапе Гауфф потерпела два поражения в трёх поединках, заняв итоговое третье место в квартете. Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является именно Кори Гауфф.