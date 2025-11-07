Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф опубликовала пост после неудачного выступления на Итоговом турнире WTA

Кори Гауфф опубликовала пост после неудачного выступления на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост после неудачного выступления на Итоговом турнире WTA. Спортсменка не смогла выйти из группы.

«Для меня всегда большая честь быть частью восьми лучших теннисисток мира и соревноваться с ними. Спасибо тебе, Эр-Рияд», — написала Гауфф на своей странице в социальных сетях.

На групповом этапе Гауфф потерпела два поражения в трёх поединках, заняв итоговое третье место в квартете. Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является именно Кори Гауфф.

Материалы по теме
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android