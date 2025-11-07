Дрейпер — о плотном расписании: игроки должны действовать, выступать с инициативами

11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о плотном календаре в теннисе, а также заявил, что игрокам нужно добиться изменений.

«Игрокам действительно очень трудно справляться с этим, особенно в таком одиноком виде спорта. Быть в дороге лишние дни, не иметь возможности вернуться домой между турнирами и просто чувствовать, что ты постоянно на беговой дорожке, где одно большое событие сменяет другое.

Многие игроки об этом говорили. Я видел, как [Карлос] Алькарас сказал, что в каком-то смысле они нас «убьют». Думаю, люди путаются, потому что это не обязательно про физическую нагрузку в спорте, а про то, сколько игроки вкладывают в него, особенно если делают это правильно. Когда создаётся ощущение бесконечного круговорота событий, соревнований и тренировок, это очень, очень сложно.

Многие говорят, что мы в привилегированном положении, и я это полностью понимаю. Мы зарабатываем хорошие деньги, находимся в отличном положении, играем в любимый спорт, но может ли спорт стать лучше? Да, может. Теперь игроки должны не просто говорить об этом постоянно, а реально действовать, выступать с инициативами, общаться с руководством ATP и организациями и вместе искать решения», — приводит слова Дрейпера The Tennis Gazette.