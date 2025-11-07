Джессика Пегула — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
|1
|2
|3
|
|
Пегула ведёт 3-2 по личным встречам. Она обыгрывала Рыбакину на ранних стадиях Майами-2022 и Гвадалахары-2022, а также на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2023. Елена была сильнее в полуфинале Майами-2023 и в матче в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине сентября этого года.
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
- 7 ноября 2025
-
16:13
-
16:00
-
15:54
-
15:37
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:21
-
14:05
-
12:58
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:45
-
11:15
-
11:14
-
10:36
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:35
-
09:15
-
08:32
-
04:10
-
00:47
-
00:34
- 6 ноября 2025
-
23:57