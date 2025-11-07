Джессика Пегула — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором сыграют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Пегула ведёт 3-2 по личным встречам. Она обыгрывала Рыбакину на ранних стадиях Майами-2022 и Гвадалахары-2022, а также на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2023. Елена была сильнее в полуфинале Майами-2023 и в матче в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине сентября этого года.

Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).