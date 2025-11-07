Мертенс/Кудерметова — Таунсенд/Синякова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинал парного разряда Итогового турнира WTA – 2025, в котором российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс сыграет с Тэйлор Таунсенд (США) и Катержиной Синяковой (Чехия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка за выход в финал.

Эта игра поставлена последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся после поединка Елены Рыбакиной с Джессикой Пегулой, ориентировочно в 21:00 по московскому времени. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Синяковой/Таунсенд. Они выиграли чуть больше двух месяцев назад в полуфинале US Open — 6:3, 7:6 (7:3).

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является канадо-новозеландская пара Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф.