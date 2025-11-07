«Нет жизненного баланса в таком одиноком виде спорта». Дрейпер — о выгорании теннисистов

11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о выгорании, которое испытывают игроки, и признал, что некоторые из его соперников находятся в худшем положении, чем он сам.

«Вы видите, как многие игроки говорят о психическом здоровье и чувстве опустошённости. Думаю, большая часть проблемы в том, что теннисисты сейчас очень много времени проводят в разъездах, а руководящие органы добавляют им всё больше дней и требований. Я из тех, кто может уехать в Мадрид и вернуться домой. Многие ребята родом из Южной Америки или Азии, у них просто больше нет никакого жизненного баланса в таком одиноком виде спорта, так что думаю, что это большая проблема», — приводит слова Дрейпера The Tennis Gazette.