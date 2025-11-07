Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала пост по итогам Итогового чемпионата WTA — 2025. Спортсменка снялась из-за вирусной болезни перед третьим матчем группового этапа.

«Не хотела, чтобы история закончилась так. Но в начале года у меня была цель попасть на Итоговый турнир, поэтому я горжусь своей работой, которую я и моя команда провела для того, чтобы добиться цели. Спасибо всем за поддержку», — написала Киз на своей странице в социальных сетях.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.