Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз опубликовала пост по итогам Итогового чемпионата WTA — 2025

Мэдисон Киз опубликовала пост по итогам Итогового чемпионата WTA — 2025
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз опубликовала пост по итогам Итогового чемпионата WTA — 2025. Спортсменка снялась из-за вирусной болезни перед третьим матчем группового этапа.

«Не хотела, чтобы история закончилась так. Но в начале года у меня была цель попасть на Итоговый турнир, поэтому я горжусь своей работой, которую я и моя команда провела для того, чтобы добиться цели. Спасибо всем за поддержку», — написала Киз на своей странице в социальных сетях.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android