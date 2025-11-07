«Кажется, требований к игрокам стало больше». Дрейпер — о двухнедельных «Мастерсах»

11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о решении расширить турниры серии «Мастерс».

«Я думаю, что идея была действительно хорошей — сделать «Мастерсы» 12-дневными, увеличить доходы от событий и вернуть часть игрокам, особенно тем, кто показывает отличные результаты. Но требования стали очень высокими. К уже очень плотному календарю добавили ещё 21 день. Также турниры «Большого шлема» стали длиннее на четыре дня. Это отдельный вопрос, но кажется, что требований к игрокам стало больше. И увеличилась нагрузка.

Когда я говорю о нагрузке, я имею в виду, что она напрямую связана с бонусным фондом, и, если игрок по каким-то причинам получает серьёзную травму, никакой защиты у него нет, и он теряет 25% от своего бонусного фонда за каждый пропущенный турнир. То есть если в этом году я пропустил три турнира, получу бонус за результаты, но на самом деле это далеко не так впечатляюще», — приводит слова Дрейпера The Tennis Gazette.