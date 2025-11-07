Новак Джокович высказался о публике на турнире ATP-250 в Афинах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о поддержке болельщиков после выхода в полуфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

«Поддержка зрителей невероятная. С каждым матчем она ощущается всё сильнее. Я как будто играю в Сербии. Очень ценю это», — сказал Джокович в интервью на корте.

В матче 1/4 финала Джокович (1) со счётом 7:6 (7:1), 6:4 обыграл 47-го номера мирового рейтинга португальца Нуну Боржеша (6). Соревнования в Греции проходят со 2 по 8 ноября. В этом году турнир проводится впервые в Афинах. Призовой фонд соревнований составил € 766 715. Ранее вынуждены были сняться Стефанос Циципас (Греция) и Фабиан Марожан (Венгрия).