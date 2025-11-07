Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас опубликовал совместное селфи с Синнером перед стартом Итогового турнира

Алькарас опубликовал совместное селфи с Синнером перед стартом Итогового турнира
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал совместное фото с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером перед стартом Итогового чемпионата ATP — 2025.

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Теннисисты провели совместную тренировку на кортах Турина. По итогам жеребьёвки Синнер и Алькарас попали в разные группы и смогут встретиться не ранее полуфинальной стадии.

Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является именно Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android