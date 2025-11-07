Алькарас опубликовал совместное селфи с Синнером перед стартом Итогового турнира

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал совместное фото с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером перед стартом Итогового чемпионата ATP — 2025.

Фото: страница алькараса в социальных сетях

Теннисисты провели совместную тренировку на кортах Турина. По итогам жеребьёвки Синнер и Алькарас попали в разные группы и смогут встретиться не ранее полуфинальной стадии.

Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является именно Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.