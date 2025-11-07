«Готовлюсь к тому, чтобы 2026 год стал отличным». Дрейпер — о восстановлении после травмы

11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, как у него появились проблемы с плечом, а также почему он завершил сезон после US Open.

«Всегда хотел хорошо играть на грунте. Пока ещё не показывал этого. У меня был хороший сезон на грунте. Но с прошлой Мадридской серии меня беспокоили боли в руке. Ближе к Уимблдону и «Ролан Гаррос» боль усилилась, поэтому мне пришлось обратиться к врачу. У меня было повреждение плечевой кости. После этого я взял паузу, но хотел вернуться к Открытому чемпионату США.

Сделал МРТ, которая дала ложные надежды, и, возможно, заключение было ошибочным. Всё казалось в порядке, но, когда я приехал, боль была слишком сильной, и мне пришлось вернуться домой и серьёзно отнестись к лечению. Мне понадобилось время на восстановление. Однако сейчас я чувствую себя очень хорошо и готовлюсь к тому, чтобы 2026 год стал отличным», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.