Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Готовлюсь к тому, чтобы 2026 год стал отличным». Дрейпер — о восстановлении после травмы

«Готовлюсь к тому, чтобы 2026 год стал отличным». Дрейпер — о восстановлении после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, как у него появились проблемы с плечом, а также почему он завершил сезон после US Open.

«Всегда хотел хорошо играть на грунте. Пока ещё не показывал этого. У меня был хороший сезон на грунте. Но с прошлой Мадридской серии меня беспокоили боли в руке. Ближе к Уимблдону и «Ролан Гаррос» боль усилилась, поэтому мне пришлось обратиться к врачу. У меня было повреждение плечевой кости. После этого я взял паузу, но хотел вернуться к Открытому чемпионату США.

Сделал МРТ, которая дала ложные надежды, и, возможно, заключение было ошибочным. Всё казалось в порядке, но, когда я приехал, боль была слишком сильной, и мне пришлось вернуться домой и серьёзно отнестись к лечению. Мне понадобилось время на восстановление. Однако сейчас я чувствую себя очень хорошо и готовлюсь к тому, чтобы 2026 год стал отличным», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Материалы по теме
«Кажется, требований к игрокам стало больше». Дрейпер — о двухнедельных «Мастерсах»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android