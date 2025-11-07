Арина Соболенко — Аманда Анисимова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Эр-Рияде

Сегодня, 7 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой (четвёртый номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
По личным встречам Анисимова впереди — 6-4 (2-2 на харде). За последние два сезона они сыграли пять раз — Арина победила на харде Australian Open — 2024 и US Open — 2025 (в финале), а также на грунте «Ролан Гаррос» — 2025, а Аманда была сильнее на харде Торонто-2024 и на траве Уимблдона-2025 (в полуфинале).
Итоговый чемпионат WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2).
