«Хотелось бы выступить на ТБШ лучше». Жасмин Паолини подвела итоги сезона-2025

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после поражения на Итоговом чемпионате WTA подвела итоги сезона-2026.

«Цель на следующий сезон — сохранить тот уровень, который у меня уже два сезона подряд. В этом году у меня были взлёты и падения, я хуже сыграла на турнирах «Большого шлема». Хотелось бы выступить там лучше. Конечно, сейчас мы сосредоточимся на тех моментах, которые нужно улучшить, чтобы стать лучше к следующему году. Очевидно, подача будет ключевой частью, которая, возможно, поможет мне найти больше уверенности и стабильности на корте», — приводит слова Паолини Ubitennis.

В этом сезоне Жасмин Паолини в одиночном разряде завоевала титул на «тысячнике» в Риме (Италия). В парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани они стали чемпионками «Ролан Гаррос», а также турниров в Риме и Дохе.