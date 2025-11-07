Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хотелось бы выступить на ТБШ лучше». Жасмин Паолини подвела итоги сезона-2025

«Хотелось бы выступить на ТБШ лучше». Жасмин Паолини подвела итоги сезона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после поражения на Итоговом чемпионате WTA подвела итоги сезона-2026.

«Цель на следующий сезон — сохранить тот уровень, который у меня уже два сезона подряд. В этом году у меня были взлёты и падения, я хуже сыграла на турнирах «Большого шлема». Хотелось бы выступить там лучше. Конечно, сейчас мы сосредоточимся на тех моментах, которые нужно улучшить, чтобы стать лучше к следующему году. Очевидно, подача будет ключевой частью, которая, возможно, поможет мне найти больше уверенности и стабильности на корте», — приводит слова Паолини Ubitennis.

В этом сезоне Жасмин Паолини в одиночном разряде завоевала титул на «тысячнике» в Риме (Италия). В парном разряде с соотечественницей Сарой Эррани они стали чемпионками «Ролан Гаррос», а также турниров в Риме и Дохе.

Материалы по теме
Джессика Пегула уверенно обыграла Паолини на групповом этапе Итогового чемпионата WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android