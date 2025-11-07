Скидки
Жасмин Паолини пожелала удачи Яннику Синнеру и Лоренцо Музетти на Итоговом чемпионате ATP

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини пожелала удачи соотечественникам Яннику Синнеру и Лоренцо Музетти на Итоговом чемпионате ATP.

«Во-первых, желаю удачи Лоренцо. Надеюсь, он выиграет турнир в Афинах и сможет выступить в Турине в статусе одного из лидеров. Если удастся, то желаю удачи и ему, и Яннику. Оба — замечательные ребята. Желаю всем хорошего тенниса, всей Италии, которая наверняка будет следить за этими Итоговыми ATP. Я тоже поеду в Турин. Надеюсь пару дней насладиться там хорошим теннисом. В прошлом году мне очень понравились атмосфера и шоу, которое там устроили. Это действительно классный турнир», — приводит слова Паолини Ubitennis.

Напомним, Лоренцо Музетти продолжает заочную борьбу с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за путёвку на Итоговый чемпионат ATP. Для достижения цели ему нужно взять титул на соревнованиях в Афинах.

