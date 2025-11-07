Даниэль Коллинз зарегистрировалась на сайте знакомств, где ищет высокого парня

69-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз зарегистрировалась на сайте знакомств. Её профиль был замечен в приложении. Ранее стало известно, что теннисистка рассталась со своим возлюбленным, об этом сообщает Daily Express.

Коллинз ищет высокого парня, который напишет ей первым и сможет удовлетворить её своими доходами. Ранее теннисистка не исключила возможность участия в реалити-шоу по поиску возлюбленного.

Открытый чемпионат США — 2025 стал последним турниром, где выступила Коллинз в текущем году. Американка проиграла в первом круге и досрочно завершила сезон, чтобы сосредоточиться на своём восстановлении.