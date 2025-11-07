Мыскина: рано говорить о закате карьеры Даниила Медведева

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина высказалась о текущей форме российского теннисиста Даниила Медведева.

«Говорить о закате карьеры рано, посмотрите, как он эмоционально переживает свои победы, поражения. Видно, что человек живёт этим и хочет ещё побеждать. Понятно, что болельщики хотят большего, но очень сложно быть стабильным на протяжении всего сезона. Считаю, что новая команда Дани — это классная история. Он однозначно стал лучше действовать у сетки, больше туда ходить. То есть он разнообразил свою игру», — сказала Мыскина в интервью ТАСС.

Ранее Медведев снялся с турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), который проходит со 2 по 8 ноября.