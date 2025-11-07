Бабош и Стефани обыграли Остапенко и Шувэй в полуфинале Итогового турнира WTA — 2025
Поделиться
Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Бразилии Луиза Стефани вышли в финал Итогового турнира WTA — 2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над дуэтом Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 15:40 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Бабош и Стефани выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Шувэй/Остапенко два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале Итогового чемпионата в Эр-Рияде Бабош и Стефани встретятся с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
17:45
-
17:30
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:51
-
16:49
-
16:36
-
16:30
-
16:13
-
16:00
-
15:54
-
15:37
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:21
-
14:05
-
12:58
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:45
-
11:15
-
11:14
-
10:36
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
10:00