Бабош и Стефани обыграли Остапенко и Шувэй в полуфинале Итогового турнира WTA — 2025

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Бразилии Луиза Стефани вышли в финал Итогового турнира WTA — 2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над дуэтом Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Бабош и Стефани выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Шувэй/Остапенко два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале Итогового чемпионата в Эр-Рияде Бабош и Стефани встретятся с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия).