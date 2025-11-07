Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Се Шувэй/Елена Остапенко — Тимя Бабош / Луиза Стефани, результат матча 7 ноября 2025, счёт 0:2, полуфинал Итоговый турнир WTA

Бабош и Стефани обыграли Остапенко и Шувэй в полуфинале Итогового турнира WTA — 2025
Комментарии

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Бразилии Луиза Стефани вышли в финал Итогового турнира WTA — 2025 в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над дуэтом Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 15:40 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Бабош и Стефани выполнили пять подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. На счету Шувэй/Остапенко два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале Итогового чемпионата в Эр-Рияде Бабош и Стефани встретятся с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия).

Материалы по теме
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся в первый финал Итогового! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android