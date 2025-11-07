Скидки
Новак Джокович пришёл на интервью к скандально известному Пирсу Моргану

Новак Джокович пришёл на интервью к скандально известному Пирсу Моргану
Британский журналист Пирс Морган анонсировал интервью с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«СРОЧНО: Новый день, новое спортивное интервью 🐐. Наконец-то я встретился с Новаком Джоковичем — величайшим теннисистом в истории, но при этом человеком, к которому я относился очень критически… Это захватывающая встреча. Выходит на следующей неделе», — написал Морган на личной странице в соцсетях и опубликовал фото с Джоковичем.

На днях вышло скандальное интервью Моргана с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Оно получило большое внимание в Сети.

