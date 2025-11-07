Скидки
Соболенко оценила выступление на групповой стадии Итогового турнира WTA — 2025

Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила своё выступление на групповом круге Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соболенко заняла первую строчку в группе Штеффи Граф, одержав победу во всех трёх матчах.

«Я чувствую себя отлично. Каждый год, когда я играла, обычно уступала хотя бы в одном матче на групповом этапе. Но в этом году я приехала и решила воспринимать этот турнир как обычный. Выходила на корт, старалась бороться, показывать свой лучший теннис, и я была безумно счастлива выиграть у Кори в двух сетах», – сказала Соболенко в интервью Tеnnis Channel.

За право выйти в финал Итогового турнира WTA – 2025 Арина Соболенко поспорит с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Комментарии
