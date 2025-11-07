«Выйти на корт, отдать всё, на что способна». Соболенко — о настрое на матч с Анисимовой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в каком настрое подходит к полуфинальному матчу Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде с американкой Амандой Анисимовой.

«У нас с ней большая история противостояний. Всегда были отличные, упорные поединки, и я рада снова сыграть против неё. Мой настрой — выйти на корт, отдать всё, на что способна, сделать всё возможное, и да… Усердно работать ради своей мечты», – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.