Теннис

«Выйти на корт, отдать всё, на что способна». Соболенко — о настрое на матч с Анисимовой

«Выйти на корт, отдать всё, на что способна». Соболенко — о настрое на матч с Анисимовой
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, в каком настрое подходит к полуфинальному матчу Итогового турнира WTA – 2025 в Эр-Рияде с американкой Амандой Анисимовой.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«У нас с ней большая история противостояний. Всегда были отличные, упорные поединки, и я рада снова сыграть против неё. Мой настрой — выйти на корт, отдать всё, на что способна, сделать всё возможное, и да… Усердно работать ради своей мечты», – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

