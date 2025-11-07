Янник Синнер поблагодарил Карлоса Алькараса за тренировку перед Итоговым турниром

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост с обращением к шестикратному чемпиону мэйджоров второму номеру рейтингу ATP испанцу Карлосу Алькарасу.

«Gracias, Карлос, отличная тренировка сегодня!» — написал Синнер.

Теннисисты провели совместную тренировку на кортах Турина. По итогам жеребьёвки Синнер и Алькарас попали в разные группы и смогут встретиться не ранее полуфинальной стадии.

Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является именно Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.