Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер поблагодарил Карлоса Алькараса за тренировку перед Итоговым турниром

Янник Синнер поблагодарил Карлоса Алькараса за тренировку перед Итоговым турниром
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост с обращением к шестикратному чемпиону мэйджоров второму номеру рейтингу ATP испанцу Карлосу Алькарасу.

«Gracias, Карлос, отличная тренировка сегодня!» — написал Синнер.

Теннисисты провели совместную тренировку на кортах Турина. По итогам жеребьёвки Синнер и Алькарас попали в разные группы и смогут встретиться не ранее полуфинальной стадии.

Соревнования в Турине пройдут с 9 по 16 ноября на хардовом покрытии. Победителем Итогового чемпионата — 2024 является именно Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.

Материалы по теме
Фото
Алькарас опубликовал совместное селфи с Синнером перед стартом Итогового турнира
Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android