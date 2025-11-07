Джокович рассказал, когда примет решение об участии в Итоговом турнире АТР — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда он примет решение относительно своего участия в Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия).

«Да, я видел результат жеребьёвки и группы, но это ничего не меняет. Решение приму после турнира в Афинах», – сказал Джокович на пресс-конференции соревнований в столице Греции.

Напомним, по результатам жеребьёвки Итогового турнира АТР – 2025 Новак Джокович попал в группу Джимми Коннорса, где ему предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Алексом де Минором.