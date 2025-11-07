Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович рассказал, когда примет решение об участии в Итоговом турнире АТР — 2025

Джокович рассказал, когда примет решение об участии в Итоговом турнире АТР — 2025
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, когда он примет решение относительно своего участия в Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия).

«Да, я видел результат жеребьёвки и группы, но это ничего не меняет. Решение приму после турнира в Афинах», – сказал Джокович на пресс-конференции соревнований в столице Греции.

Напомним, по результатам жеребьёвки Итогового турнира АТР – 2025 Новак Джокович попал в группу Джимми Коннорса, где ему предстоит сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом, американцем Тейлором Фрицем и австралийцем Алексом де Минором.

Материалы по теме
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Жеребьёвка Итогового-2025: Джокович попал в группу к Алькарасу, Зверев — к Синнеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android