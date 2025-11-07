Джессика Пегула — Елена Рыбакина: американка выиграла первый сет в полуфинале Итогового
В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая шестую строчку рейтинга.
Первый сет матча остался за Пегулой со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Пегула ведёт 3-2 по личным встречам. Она обыгрывала Рыбакину на ранних стадиях Майами-2022 и Гвадалахары-2022, а также на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2023. Елена была сильнее в полуфинале Майами-2023 и в матче в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине сентября этого года.
