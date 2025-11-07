Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Елена Рыбакина: американка выиграла первый сет в полуфинале Итогового

Джессика Пегула — Елена Рыбакина: американка выиграла первый сет в полуфинале Итогового
Комментарии

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая шестую строчку рейтинга.

Первый сет матча остался за Пегулой со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:15 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		3
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Пегула ведёт 3-2 по личным встречам. Она обыгрывала Рыбакину на ранних стадиях Майами-2022 и Гвадалахары-2022, а также на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2023. Елена была сильнее в полуфинале Майами-2023 и в матче в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине сентября этого года.

Материалы по теме
Рыбакина в сете от поражения на Итоговом! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Live
Рыбакина в сете от поражения на Итоговом! Ещё сыграют Соболенко и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android