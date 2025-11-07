Джокович вышел в финал турнира в Афинах, обыграв 117-ю ракетку мира
Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в матче 1/2 финала немца Янника Ханфмана (117-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Афины. 1/2 финала
07 ноября 2025, пятница. 18:10 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
117
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Джокович выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Ханфман подал в игре шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
За победу на турнире Новак Джокович поспорит с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
