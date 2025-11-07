Джокович вышел в финал турнира в Афинах, обыграв 117-ю ракетку мира

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира АТР-250 в Афинах (Греция), обыграв в матче 1/2 финала немца Янника Ханфмана (117-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Джокович выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Ханфман подал в игре шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

За победу на турнире Новак Джокович поспорит с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.