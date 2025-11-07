Пегула — Рыбакина: представительница Казахстана выиграла второй сет в полуфинале Итогового

В эти минуты в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит полуфинальный матч Итогового турнира WTA – 2025, в котором играют пятая ракетка мира американка Джессика Пегула и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая шестую строчку рейтинга.

Второй сет матча остался за Рыбакиной со счётом 6:4, первую партию взяла Пегула (6:4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Пегула ведёт 3-2 по личным встречам. Она обыгрывала Рыбакину на ранних стадиях Майами-2022 и Гвадалахары-2022, а также на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 2023. Елена была сильнее в полуфинале Майами-2023 и в матче в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине сентября этого года.